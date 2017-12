Geral

O bom humor, a disposição e o sorriso no rosto não remetem a idade da diarista Ilaine Petry: 52 anos. Com mais de cinco décadas bem vividas, esbanja vitalidade de dar inveja a muito jovem de 30. Mente e corpo sadios são receitas para a longevidade com saúde. Ilaine atribui a boa forma às atividades físicas que realiza regularmente. Para melhorar o condicionamento físico frequenta duas vezes por semana a academia onde, acompanhada de uma profissional, realiza exercícios funcionais. “São exercícios ótimos. Por isso que tenho essa resistência para correr e trabalhar o dia inteiro. Não me sinto velha e sim uma jovem”, observa.

Sempre bem-disposta e motivada pelo filho, Eduardo Petry, de 29 anos, a diarista começou a participar de corridas, maratonas e rústicas pela região tendo obtido diversas medalhas de participação e alguns pódios. Lembra da primeira participação em Fazenda Vilanova há dois anos quando chegou em sétimo lugar na categoria até 50 anos. De lá para cá pegou gosto pelas competições e não parou mais.

No sofá da sala, a diarista mostra as principais medalhas e troféus conquistados até agora: Rústica do Rotary de Arroio do Meio, Circuito dos Vales realizados em três etapas: Estrela, Lajeado e Arroio do Meio onde conquistou 2° e 3° lugar, respectivamente. As medalhas conquistadas são guardadas com muito carinho em sua residência no bairro Aimoré.

Para participar das competições a diarista treina forte. Além de se preparar na academia com exercícios funcionais, treina duas vezes por semana na rua percorrendo distâncias mínimas de seis quilômetros por treino. “A atividade física é muito importante na vida da pessoa que melhora o condicionamento físico e a saúde como um todo. Certo dia li que os exercícios físicos evitam várias doenças, entre eles três tipos de cânceres. Então vamos se cuidar e viver uma vida saudável”, incentiva.

