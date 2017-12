Geral

Com a chegada do mês de dezembro o espírito natalino começa a tomar conta de Arroio do Meio. A evidência está nos enfeites instalados ao longo da rua Dr. João Carlos Machado, Praça Flores da Cunha e Rua de Eventos, produzidos pelas mãos de mais de 100 voluntários que participaram de oficinas realizadas no Centro de Referência da Assistência Social, Secretaria Municipal da Educação, Departamento do Idoso e Casa do Museu, destacando ainda a participação da Associação dos Artesãos, que anualmente auxilia na produção da decoração.

São papais noéis, bengalas, caixas gigantes de presentes, guirlandas, Sagrada Família e demais enfeites natalinos construídos pela união de muitas mãos, a partir da parceria entre Administração Municipal, que adquiriu o material, e comunidade, que se envolveu de forma voluntária na confecção. Além disso, a iluminação natalina também foi instalada, num investimento em torno de R$ 40 mil.

Em visita ao grupo das artesãs, a vice-prefeita Eluise Hammes reforçou a importância do envolvimento comunitário como identidade do município. “Agradecemos de forma especial pelo trabalho de todos os voluntários que se envolveram para viabilizar uma decoração feita por muitas mãos, o que incentiva ainda mais nossa comunidade a apreciar e ajudar a cuidar do que é de todos”, enaltece. A coordenadora das oficinas de cerâmica da Casa do Museu, Cláudia Jung, que se envolveu diretamente na decoração, reforça: “Estou orgulhosa dessa cidade, alunas, colegas, comunidade, todos ajudando. Aqui o sentimento de Natal está sendo verdadeiro”, comemora.

Programação natalina: Nesse clima festivo, inicia nos próximos dias a programação natalina de Arroio do Meio. No dia 7 (quinta-feira), Concerto da Orquestra do Sesi a partir das 19h30min, na Igreja Matriz. No dia 10 a Rua de Eventos sedia o Natal da Criança Dália com Chegada do Papai Noel, a partir das 14h. Dias 16 e 17 haverá Passeio de Cedelinho das 14h às 18h. E no dia 21, a tradicional Caminhada Natalina no Centro, a partir das 20h30min.

Por daiane