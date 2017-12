Geral

O CTG Querência do Arroio do Meio realizou recentemente a sua assembleia com eleição da nova patronagem. Para o cargo de patrão em substituição a Márcio Rangel Kunrath foi escolhido o nome do tradicionalista Loivo Fuhr, que já esteve à frente da entidade nos anos de 2012 e 2013.

A patronagem será completada com o vice-patrão, Cláudio Rauber; agregado fiel, Marcos Paulo Blancher; vice, Guilherme Pretto; sota-capataz, Ivanice Heisser; vice, Claudete Rempel; 1º Conselho, Sérgio Majolo, Renato Rohr e Lorival Goettens; 2º Conselho, Gerson Fuhr, Lúcio Schardong e Paulo Heck; capataz campeiro, Clécio Schwarzer; capataz artístico, Otirlei Fell; departamento de patrimônio, Carlos Black; responsável pela copa, Erhart Closs; responsável pela churrasqueira, Marcelo Guimarães e responsável pela cozinha, Gládis Lavarda. Algumas funções ainda não foram preenchidas, o que deve acontecer após a posse dos novos eleitos, prevista para às 20 horas de quarta-feira, dia 03 de janeiro, no Galpão do CTG.

Segundo o patrão Loivo Fuhr, as primeiras participações da entidade sob o seu comando serão no Rodeio Crioulo de Capitão nos dias 05, 06 e 07 de janeiro e no dia 13 de janeiro no Congresso do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) na cidade de São Jerônimo.

Como motivo por ter assumido o CTG, Loivo cita a paixão pelo tradicionalismo e a participação e envolvimento da família. Lembra também o grande número de amigos que se cria através do tradicionalismo.

Loivo cita como metas para o ano de 2018, o fortalecimento das invernadas campeira e artística, obras de melhorias no galpão, incentivar o aumento do número de sócios e buscar apoio para divulgar a cultura gaúcha.

O novo patrão, durante contato que teve com a reportagem do AT, fez questão de citar o sucesso do Projeto Querência, Andança, Arte e Cultura, desenvolvido pela patronagem que está saindo. Também destacou o apoio que a entidade teve junto à Administração Municipal de Arroio do Meio na realização de eventos e na conservação do Parque de Eventos.

Por daiane