Futebol Amador

Durante reunião realizada na noite de quarta-feira, os responsáveis pela organização da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia, confirmaram a participação de 15 equipes, sendo 10 equipes na Força Livre e cinco equipes na categoria de veteranos (limite de 35 anos completos em 2018).

O certame tem início previsto para a noite do dia 05 de janeiro com a realização de cinco jogos por rodada sempre nas sextas-feiras de noite. Os jogos iniciam às 19h20min com 15min de tolerância com arbitragem da ARA de Lajeado. O prazo para entrega das fichas de inscrição encerra dia 29 de dezembro na Loja Bruxellas. Na categoria Livre o valor da inscrição será de R$ 650 e na categoria Veteranos de R$ 550 por equipe. O valor da caução nas duas categorias será de R$ 1 mil.

A fórmula de disputa divide as 10 equipes da Força Livre em duas chaves de cinco com disputa de chave contra chave em turno único, classificando quatro equipes em cada chave. Na categoria Veteranos participam cinco equipes com jogos todos contra todos em turno único, classificando os quatro primeiros para a fase de quartas de final.

Os organizadores comunicam que haverá premiação extra por rodada para uma equipe com 3 kgs de galeto temperado mais um pacote de carvão para fazer a festa no Pituca. Cada equipe também recebe quatro cartões para o almoço da entrega de prêmios no final do campeonato.

Como premiação serão distribuídos troféus e medalhas para os melhores classificados, disciplina na média de jogos, goleador e goleiro menos vazado. Na categoria Força Livre, o 1° lugar recebe R$ 500 e um fardamento novo; 2°, R$ 625; 3°, R$ 325 e 4°, R$ 180. Na categoria Veteranos, 1° lugar, R$ 1 mil; 2°, R$ 500; 3°, R$ 250 e 4°, R$ 150.

Por daiane