Futebol Amador

A Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia, tem seu início previsto para sexta-feira, dia 05 de janeiro. O torneio tem confirmado a participação de 10 equipes na Força Livre e seis equipes na categoria Veteranos (limite de 35 anos completos em 2018).

Na cat. Força Livre – Chave “A” jogam Confeitaria da Lia, Terça7, Só Fumaça, Contra Ordem e Las Palmas. Na chave “B” jogam Os Metralhas, Só Barulho/Stillus Serralheria/Cristiano Hidráulica, Esbórnia, Amigos do Scherck e Ultrasol. Na cat. Veteranos jogam Sete, Rest. Central, Braga, Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos, Magno Auto Center e Amigos do Nenê Kortz.

Os organizadores comunicam que até esta sexta-feira, dia 29, devem ser entregues na Loja Bruxellas, as fichas de inscrição de atletas. O certame vai realizar seus jogos sempre nas sextas-feiras de noite com previsão de início às 19h20min com 15min de tolerância. Os jogos serão dirigidos com arbitragem da ARA de Lajeado.

Primeira rodada

A primeira rodada apresenta às 19 horas, solenidade de abertura; às 19h20min, Esbórnia x Só Fumaça (Força Livre); às 20h05min, Confeitaria da Lia x Só Barulho/Stilus Serralheria/Cristiano Hidráulica (Força Livre); às 20h50min, Sete x Amigos do Nenê Kortz (Veteranos); às 21h35min, Contra Ordem x Os Metralhas (Força Livre) e às 22h20min, Las Palmas x Ultrasol (Força Livre). A premiação extra de 3 kgs de galeto e um saco de carvão para esta rodada vai para as equipes do Esbórnia, Só Fumaça, Confeitaria da Lia e Só Barulho.

Segunda rodada

A 2ª rodada será realizada no dia 12 de janeiro, quando jogam, às 19h20min, Las Palmas x Só Barulho/Stilus Serralheria/Cristiano Hidráulica (Força Livre); às 20h05min, Arroio Gás/Mundo Real/Cosmos x Braga (Veteranos); às 20h50min, Magno Auto Center x Restaurante Central (Veteranos); às 21h35min, Confeitaria da Lia x Esbórnia (Força Livre) e às 22h20min, Terça7 x Amigos do Scherk (Força Livre).

Para a 2ª rodada a premiação extra com 3 kgs de galeto temperado e um pacote de carvão vai para as equipes Las Palmas, Arroio Gás, Braga e Magno Auto Center.

Premiação

Como premiação serão distribuídos troféus e medalhas para os melhores classificados, disciplina na média de jogos, goleador e goleiro menos vazado. Na categoria Força Livre, o 1° lugar recebe R$ 500 e um fardamento novo; 2°, R$ 625; 3°, R$ 325 e 4°, R$ 180. Na categoria Veteranos, 1° lugar, R$ 1 mil; 2°, R$ 500; 3°, R$ 250 e 4°, R$ 150.

Fórmula

A fórmula de disputa divide as 10 equipes da Força Livre em duas chaves de cinco com disputa de chave contra chave em turno único, classificando quatro equipes em cada chave. Na categoria Veteranos participam seis equipes com jogos todos contra todos em turno único, classificando os quatro primeiros para a fase de quartas de final.

Por daiane