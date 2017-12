O Alto Taquari - Cotidiano

Eventos

Dezembro foi um mês repleto de atividades na Escola de Educação Infantil Professora Rita. Intitulado de Natal da Família na Professora Rita, o educandário do loteamento Glória, no bairro Bela Vista, Arroio do Meio, recebeu pais, dindos e avós que fizeram atividades diferentes com as crianças.

As atividades tinham por objetivo fazer com que as pessoas sentissem e vivessem o espírito de Natal. Nesse período as crianças atendidas pela Ecei puderam se divertir com contações de histórias, confecção de doces de Natal, música e brincadeiras diversas.

O ponto culminante da ação foi realizado na noite do dia 14 de dezembro, na rua em frente ao educandário. A confraternização envolveu pais e ex-alunos que realizaram apresentações, além de pessoas da comunidade, professores, funcionários, diretoria da Ecei, djs e locutores de rádio.

A diretora Susana Maria Jung salienta a parceria dos pais, comunidade e diretoria ao longo do ano, sendo parceiros nas inúmeras ações da escola. “É um trabalho conjunto, uma equipe engajada que se une nos eventos da escola, sempre em busca de um bom atendimento para oferecer um ensino de qualidade às crianças”. Também destaca todo o apoio recebido pela Administração e secretaria de Educação do município.

A Escola de Educação Infantil Professora Rita atende 110 crianças de 0 a 5 anos, oriundas de diversos bairros arroio-meenses.

