Obras

Foi concluída a pavimentação com pedras de basalto da rua Machado de Assis, no Loteamento Glória, bairro Bela Vista, Arroio do Meio. A obra segue nos próximos dias com adaptação e conclusão da calçada de passeio. Ao todo foram executados 1.902,27m² de calçamento, somando dois trechos da via. A obra beneficia 40 famílias mais empresa local e foi executada pela empresa Progetto Sul Ltda, contratada via processo licitatório.

O investimento é de R$ 419.454,49, dos quais, R$ 245.850,00 provenientes de recursos federais via Ministério das Cidades, somado à contrapartida de R$ 173.604,00 do município. Este valor inclui a pavimentação de 1.072m² de calçamento da rua 29 de Maio, concluída no primeiro semestre do ano, beneficiando diretamente mais 25 famílias.

Por daiane