Mais de R$ 1,87 milhão será investido na implantação, melhoria e ampliação de redes de água do interior de Arroio do Meio, beneficiando diretamente 335 famílias das comunidades de Palmas, Arroio Grande e Picada Arroio do Meio.

O recurso federal é proveniente de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), via Ministério da Saúde, com apoio do deputado federal Alceu Moreira. O principal objetivo é melhorar o sistema de abastecimento das comunidades e a qualidade da água fornecida às famílias rurais de Arroio do Meio.

Até o momento foram repassados R$ 876.538,42, aplicados nas redes de água de Palmas, já concluída, e de Arroio Grande, em execução. Após a conclusão desta, será atendida a comunidade de Picada Arroio do Meio.

Palmas – concluída: 137 famílias beneficiadas – Investimento de R$ 737.074,41;

Arroio Grande – em execução: 114 famílias beneficiadas – Investimento de R$ 723.593,85;

Picada Arroio do Meio – próxima etapa: 84 famílias beneficiadas – Investimento de R$ 409.857,37.

