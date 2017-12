Geral

O Departamento Municipal de Trânsito de Arroio do Meio comunica que iniciou essa semana a execução da sinalização horizontal do Estacionamento Rotativo Gratuito, com pintura de delimitação das vagas de estacionamento. Nos próximos dias o serviço segue com a instalação da sinalização vertical/placas, dando início ao período educativo para implantação definitiva do sistema de estacionamento rotativo gratuito. As ruas contempladas são: Dr. João Carlos Machado, Visconde do Rio Branco, Theobaldo Kaffer, São José, Bento Gonçalves, São Luiz, São João, Monsenhor Jacob Seger e General Daltro Filho (Rua de Eventos).

A iniciativa da implantação do Estacionamento Rotativo Gratuito é do município, por meio do Departamento Municipal de Trânsito e da Comissão de Mobilidade Urbana, de acordo Lei Municipal 3.602/2017. O objetivo é socializar o espaço público, possibilitando maior rotatividade nas áreas de estacionamento, como forma de incentivo ao comércio local. O tempo limite de estacionamento será de 1h30min por vaga, sob controle de orientadores devidamente autorizados, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira e das 8h às 12h aos sábados.

Por daiane