Elisete Bruismann sempre sonhou em ver a avenida Carlos Suhre, no bairro Aimoré, na qual mora há anos, ornamentada para o Natal. Com o objetivo de arrecadar recursos e incentivos para a ornamentação procurou a Administração Municipal de Arroio do Meio em dezembro passado quando foi informada que não havia recursos disponíveis para tal. Entretanto, o sonho não saiu da cabeça de Elisete que em novembro desse ano, com um grupo de amigas, começou a confeccionar papais noéis e topes para a ornamentação. O objetivo, deixar a rua no clima natalino.

Para colocar o projeto em prática foram necessárias aulas de artesanato com uma profissional da área. Com apenas três aulas direcionadas a confecção de artesanato com a professora Ângela Kolzer, de Forqueta, o grupo estava apto a confeccionar os primeiros ornamentos. O resultado foi o melhor possível. A decoração chama a atenção pelos detalhes, que podem ser conferidos por quem passa pela avenida. O custo de R$ 70 por aula foi bancado pelo grupo de amigas. Da mesma forma o valor desembolsado com a compra dos materiais foi rateado entre o grupo e demais moradores da avenida que auxiliaram com doações em dinheiro.

Elisete lembra que foram quatro encontros entre as amigas, quando foram confeccionados 11 papais noéis e alguns topes. Algumas das integrantes do grupo também trabalharam em casa, totalizando 20 bons velhinhos, que foram distribuídos nos postes de iluminação pública da avenida. Já a fixação dos enfeites ficou a cargo dos maridos. O grupo planeja ampliar a decoração natalina com alguns pinheirinhos que serão colocados nos canteiros centrais

