Bocha

A Aemaso, responsável pela realização do Campeonato Municipal de Bocha de Marques de Souza – Copa Sicredi, realizou no sábado, dia 02 de dezembro, os jogos da rodada da volta da fase de quartas de final. Foram quatro partidas que reuniram Juventude 0 x 3 Juventus, Picada Flor 3 x 0 Nova Aliança, Picada May 3 x 0 Brasil e Cruzeiro 0 x 1 Beto’s Bar.

O torneio continua sábado, dia 09, com os jogos da rodada de ida da fase semifinal quando jogam em Picada May, Picada May x Picada Flor e em Tamanduá, Beto’s Bar x Juventus. No sábado, dia 16, acontece a rodada com os jogos da volta que vai indicar os dois finalistas da competição. Os jogos iniciam às 14 horas.

Por daiane