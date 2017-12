Geral

A comunidade está convidada a participar da tradicional Caminhada Natalina, na próxima quinta-feira, 21, às 20h30min, no Centro. Este ano com novidades, a caminhada inicia em frente ao Hospital São José, onde será feita a acolhida aos participantes e bênção da saúde, ao canto do Coral Concórdia de São Caetano.

Do Hospital a caminhada luminosa segue até a Casa do Museu, onde os participantes serão agraciados com canto do Coral Nota Livre. Pela rua Visconde do Rio Branco, os caminhantes vão em direção à Rua de Eventos, onde serão aguardados pelo Coral Misto de Palmas Sul. Logo adiante, na esquina dos taxistas, o Coral Concórdia de Palmas faz sua participação. Dali, os caminhantes sobem a rua Dr. João Carlos Machado, até a esquina da loja Barden, onde são recebidos pelo Coral Vozes da Forqueta. O trajeto encerra em frente à Igreja Matriz, onde o Coral Municipal canta “Natal todo dia”. Na parte interna da Igreja haverá apresentação da Orquestra de Câmara Violinos do Vale e participação dos Reis Magos da comunidade Barra do Forqueta.

A Caminhada Natalina é promovida e organizada pela Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com apoio do Núcleo Municipal de Cultura, que este ano estará representado pelos seus 10 grupos – corais, CTG Querência, grupos de dança Helmuth Kuhn e Fröhsinn, artesãs e Grupo de Teatro FoiceAcena, que fará participação especial em todas as paradas do trajeto, interpretando o nascimento do Menino Jesus.

Por daiane