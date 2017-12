Geral

A Administração Municipal de Travesseiro em parceria com o projeto Passeios na Colônia realiza amanhã (2), a Caminhada do sol poente e da lua cheia. O trajeto a ser percorrido será de 10 quilômetros, com saída às 19h da localidade de Três Saltos Baixo, seguindo pela estrada geral, passando por Linha São João e finalizando em Barra do Fão, onde será servido café da colônia e realizadas atividades de reflexão e apresentação de shows musicais.

Sairá ônibus de Lajeado, às 18h, da Casa Lenz e Shopping Lajeado. O investimento é de R$ 70 incluindo o transporte, água, café da colônia, condutores e carro de apoio. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 995832672 ou e-mail valenews@certelnet.com.br.

Por daiane