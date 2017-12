Política

A Câmara de Vereadores de Capitão inaugurou na noite de quarta-feira, dia 20, com a realização de uma sessão solene, o plenário denominado de Tranquilo Cadore. O projeto da denominação foi de autoria da presidente da casa, vereadora Margarida Frohlich, neta do homenageado, um antigo morador da comunidade de Capitão, onde era comerciante, agricultor e membro com ativa participação na vida comunitária, sendo membro da comissão emancipacionista.

A matéria tinha sido aprovada durante sessão que a Câmara realizou recentemente na localidade de São Jacó, tendo aprovação unânime. A sessão solene de quarta-feira contou com a presença do prefeito Paulo César Scheidt; vice, Daniel Hunhoff; familiares e amigos do homenageado e comunidade em geral.

Por daiane