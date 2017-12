Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro, realizado com apoio da Prefeitura e do Sicredi, realizou no sábado a primeira partida da final do campeonato. A disputa do título reúne as equipes de Três Saltos Baixo e São Miguel. No sábado as duas equipes jogaram em Três Saltos Baixo, terminando com o placar de 3 x 1 para São Miguel.

A partida da volta que define o campeão, acontece na noite desta sexta-feira, dia 15, em São Miguel e não no sábado como estava previsto devido ao jogo do Grêmio. Os jogos iniciam às 20h30min.

Por daiane