Bocha

O Campeonato Municipal de Bocha de Travesseiro promovido pela Liga de Bocha de Travesseiro, com apoio da Prefeitura e do Sicredi, após um final de semana de folga e reunião no começo desta semana para avaliar situação de conflito que havia sido registrada na partida da rodada de ida pela fase semifinal entre Três Saltos Baixo 4 x 0 Bar da Ivete, retoma a sua rodada normal neste sábado, quando acontecem os jogos da rodada da volta.

Nesta rodada se enfrentam em São Miguel, São Miguel x Travesseirense, que na rodada de ida empataram em 2 x 2 e na Sede, onde jogam Bar da Ivete x Três Saltos Baixo. Os dois vencedores nesta rodada decidem o título do torneio.

Por daiane