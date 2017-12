Bocha

A Aemaso, responsável pela realização do Campeonato Municipal de Bocha de Marques de Souza – Copa Sicredi, realizou uma partida no sábado, valendo pela fase semifinal do campeonato.

Nesta partida, realizada em Linha Tigrinho, jogaram Juventus 3 x 0 Beto’s Bar. O resultado serviu para o Juventus ficar com a vaga de finalista e disputar o título com o Picada May. A decisão começa sábado, dia 30. A partida da ida acontece na cancha do Picada May. A partida da volta acontece em Linha Tigrinho. Os jogos iniciam às 14 horas. A festa de entrega da premiação será realizada dia 13 de janeiro na sede do Unidos de Linha Bastos.

Por daiane