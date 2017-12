Educação

A Escola Comunitária de Educação Infantil Atalaia, do bairro Navegantes, Arroio do Meio, repassou recentemente para a Liga Feminina de Combate ao Câncer do município, as tampinhas recolhidas em ação realizada com os alunos. Ao todo foram recolhidas 38.700 tampinhas plásticas, o que equivale a 70 quilos.

A diretora Iolanda Bianchini Bruxel agradece a todas as famílias que colaboraram, e já avisa que a ação social continua no decorrer de 2018. “Queremos continuar esta parceria com os pais, porque entendemos que é importante passar para as crianças desde pequenas o quanto é bom participar desta ação social. Porque além de ajudar a Liga para uma causa nobre, estamos reciclando as tampinhas, ajudando também a natureza. As tampas que você descarta fazem a diferença na vida de alguém. Doe”, incentiva a diretora.

Atualmente a Atalaia atende 108 crianças com idades entre quatro meses e quatro anos.

Por daiane