Política

O prefeito Klaus Werner Schnack esteve em Porto Alegre na terça-feira, 28, dia do aniversário de 83 anos de emancipação política de Arroio do Meio, para tratar de assuntos de interesse do município. Acompanhado pela vice-prefeita Eluise Hammes, presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Volk, e superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, Sidnei Eckert, peregrinou departamentos e secretarias.

No Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), os representantes locais participaram de audiência com o diretor de Infraestrutura, Luciano Faustino da Silva, para tratar sobre a pavimentação da VRS 811/trecho de Forqueta a Travesseiro, e conclusão do projeto de pavimentação de nove quilômetros da VRS 482 – Dona Rita/Arroio Grande acesso a Capitão. Dali seguiram para a Secretaria Estadual de Cultura, onde foram recebidos pelo secretário Victor Hugo Alves da Silva, onde trataram do projeto de musicalização que o município se habilitou a fim de ser contemplado com R$ 50 mil para aquisição de instrumentos e aulas de musicalização na Casa do Museu.

A tarde seguiu com visita à Fepam, onde foram encaminhadas questões de licenciamento ambiental de interesse do município. Na Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), os líderes locais entregaram proposta ao Presidente Nelson Lídio Nunes, para execução de rótula nas mediações do bairro Dom Pedro II, em frente à Júlia Calçados e Supermercado Dália/Cosuel, como acesso secundário. Para finalizar, reuniram-se com o conterrâneo Carlos Hampel e tenente Brasil na Secretaria Estadual de Segurança Pública, onde averiguaram as questões necessárias para concluir o convênio que o município deve assinar na próxima semana com o Estado, para fins do projeto integrado de monitoramento/cercamento eletrônico.

Por daiane