Os alunos da Educação Infantil – etapa pré-escola – da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Arlindo Back, do distrito de Forqueta, terão educação integral em um espaço novo a partir de 2018. A escola passa por obra de ampliação de 106,91m² e reforma de 48,94m².

A parte nova em construção abrigará uma sala de aula, despensa, banheiros feminino e masculino e lavanderia, permitindo o atendimento em Turno Integral para alunos de quatro e cinco anos. Já a reforma consiste na ampliação do atual refeitório e cozinha, a partir da junção e adaptação do espaço com a sala que atualmente atende o público infantil, beneficiando os 100 alunos da escola. O investimento é de R$ 89.394,67, provenientes de recurso próprios do município. A obra está sendo executada pela empresa Companor Construções Ltda, contratada via processo licitatório e deve ser concluída até o início do próximo ano letivo.

Para a diretora da escola, Rosemere Ruppenthal, o atendimento em turno integral para os alunos do Nível A e B, vem a ampliar o número de matrículas na escola, num primeiro momento para estas turmas. “Os pais não precisam mais matricular os filhos em outra escola para esse atendimento. Dessa forma, os alunos criam seu vínculo com a escola desde pequenos, e nos anos seguintes continuam a estudar aqui, o que é muito positivo”, comemora.

Outras obras em escolas municipais devem iniciar nos próximos dias, visando qualificar o atendimento para o próximo ano letivo. A Emef Barra do Forqueta será ampliada, beneficiando a Educação Infantil e Séries Finais e na Emef São Caetano será realizada reforma com troca de piso de salas de aula, ambas com recursos próprios do município. Nas Escolas Comunitárias de Educação Infantil Atalaia (bairro Navegantes), Trenzinho da Alegria (Aimoré) e Criança Esperança (Bela Vista), também serão realizadas obras de melhorias, em parceria com as Associações de Pais e Amigos (Apacs).

