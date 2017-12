Saúde

Com o objetivo de qualificar o atendimento à comunidade e otimizar os serviços administrativos, a Administração Municipal de Arroio do Meio adquiriu 28 tablets para uso das agentes comunitárias de saúde nas visitas domiciliares às famílias. O investimento é de R$ 22.400,00, provenientes de recursos próprios.

O material foi entregue no dia 18, na Secretaria Municipal de Saúde, quando também foi realizada a capacitação das profissionais para o uso da tecnologia. Na mesma ocasião iniciou o período de transição ao novo sistema, com o cadastramento dos munícipes visitados periodicamente pelas agentes.

De acordo com o Secretário Municipal da Saúde, Gustavo Zanotelli, os aparelhos proporcionam praticidade ao trabalho das agentes, já que permitem a digitação dos dados no momento das visitas, seguido do envio de relatórios diretamente para o Ministério da Saúde, através do programa e-SUS, otimizando o trabalho que atualmente é realizado com o auxílio de duas servidoras que acumulam outras atividades. “O uso dos tablets também gera economia ao município em termos de gráfica, pois elimina o uso de blocos de papel”, explica. “A iniciativa faz parte da reestruturação e informatização do sistema de saúde do município, visando qualificar o atendimento aos munícipes, dar praticidade, agilidade e economia ao sistema público de gestão”, reforça Zanotelli. “Isso vai ao encontro da Administração enxuta e eficaz”, salienta o prefeito Klaus Werner Schnack.

Por daiane