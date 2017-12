Meio Ambiente

No domingo, moradores do Vale do Arroio Grande, Arroio do Meio estiveram reunidos para tratar do projeto dos Amigos das Águas do Arroio Grande. O encontro ocorreu às margens do arroio, no local denominado “Poço do Seli” em alusão ao local, situado nas terras de Selvino Rockenbach de um lado e de Gilberto Kreutz do outro.

Ficou definido que no dia 14 de janeiro ocorre o recolhimento do lixo no arroio e arredores, inclusive estrada. As cinco equipes serão formadas por moradores de cada trecho, cada uma liderada por dois componentes da comissão eleita na última assembleia. Será impresso um convite para esta etapa. Este convite será entregue quando os líderes farão as visitas para convidar os moradores lindeiros para a ação.

O distrito ficou assim dividido: trecho do travessão de Dona Rita até o Pesque-pague liderado por Rodrigo e Cláudia; trecho do Pesque-pague até a ponte da Escola Duque de Caxias (Adriano Becker e Isabel Spaniol); trecho da ponte até o Esporte Clube Guarani (Emerson Frohlich e Fabiane Frohlich); trecho do Guarani até ponte do morro Tico-tico (Jean Kehl e Mário Pedro Friedrich, o Pitt); e trecho do morro Tico-Tico até o passo do ladrão, (Inácio Hammes e Ederson Rodrigues da Silva).

Além desta ação ocorrerão trabalhos de conscientização ambiental por meio de diagnósticos, compara-tivos e medidas de menor a maior impacto. Estão previstas a distribuição de material educativo, sinalização para demarcação e sensibilização da população, análises da qualidade de água e contaminantes, recolhimento de lixo e proteção das encostas, mapeamento topográfico, preservação da mata ciliar, reposição de espécies nativas de peixes, limitação ao acesso de animais domésticos poluidores, apresentação de tecnologia em instalações de fossas sépticas para dejetos residenciais e de empreendimentos, uso correto e disciplinado de agrotóxicos, entre outras realizações. Paralelamente será feito um trabalho de valorização da importância do arroio na história da comunidade do Vale do Arroio Grande, através de atividades culturais e entretenimento.

O arroio Grande tem nascente em Capitão e desemboca no rio Taquari, passa por diversas localidades, recebendo águas de vários afluentes, como córregos e riachos. No curso existem represas construídas para moinhos e serrarias, além de lugares mais profundos que já eram usufruídos por banhistas em dias de calor, pontes, pinguelas, travessias, locais de pesca e pontos turísticos.

Conforme moradores com mais de 30 anos de idade, no passado, quando se tinha muito menos informação sobre agentes poluidores e mecanismos para barrar a poluição, a água era mais limpa e até servia para consumo humano. Atualmente constata-se a presença de lixo doméstico, entulhos e esterco, mas conforme alguns líderes comunitários, é possível reverter a situação com pequenas ações e a união de todos

Por daiane