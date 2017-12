O Alto Taquari - Cotidiano

Social

Camila Krämer foi eleita no domingo à noite Rainha de Arroio do Meio em evento realizado no domingo na Rua de Eventos. A programação integrou os festejos de aniversário de 83 anos do município. Christie Hilgert, 1ª princesa e Bianca dos Santos Barbosa, 2ª princesa integram a corte e representarão a Pérola do Vale na gestão 2018/2019.

Moradora do bairro Bela Vista, a jovem de 21 anos, filha de Adelmo e Nair, disputou o título com mais 12 candidatas. Camila afirma que o que a motivou participar do concurso foi o desejo de representar o município em que nasceu, cresceu e obteve educação. “Arroio do Meio é um município que acolhe todos de braços abertos, e quero retribuir todo o carinho que recebi nesta cidade, mostrando seus potenciais, seu progresso e a beleza da nossa Pérola do Vale. Ser soberana do município além de uma honra é a realização de um sonho de menina”.

Para o concurso, relata que dedicou horas de leitura sobre a história e atualidades de Arroio do Meio. Também procurou assistir a vídeos de desfiles, já que essa foi a primeira experiência que teve em passarelas, salientando o apoio das muitas pessoas que a auxiliaram, apoiaram e enviaram boas energias.

Formada em Pedagogia e cursando pós-graduação em Psicopedagogia Escolar, Camila trabalha como auxiliar de secretaria na Emef São Caetano. Ela se define como uma pessoa determinada, que se dedica aos seus objetivos e sonhos. “Acredito que a família é o nosso maior tesouro, e tenho nos meus pais meu maior exemplo. Procuro agir sempre de forma positiva, pois sou movida por sentimentos e me empenho muito em todas as atividades que executo, para que sejam realizadas da melhor forma possível. Gosto muito de ler e estudar, pois tenho a convicção de que a educação é a melhor forma para melhorar nossas vidas”.

A experiência de participar do concurso foi uma experiência muito gratificante e repleta de aprendizados. “Agradeço as meninas que participaram, todas possuem uma beleza extraordinária e uma essência maravilhosa, aprendi muito com cada uma. Foram momentos que ficarão gravados na minha memória, e espero representar muito bem todas as meninas e arroio-meenses”, ressalta.

Camila frisa que ser a representante do município é uma grande responsabilidade, pois é um ótimo lugar para se viver. “Conquistar o título de Rainha de Arroio do Meio foi uma grande honra, e acredito que o mais importante é ter amor pelo município, saber que não é simplesmente usar uma coroa ou uma faixa, e sim representá-lo através de ações que auxiliem na sua divulgação, das nossas belezas e dos nossos munícipes”.

Por daiane