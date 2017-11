Bocha

O União de Arroio Grande movimentou a sociedade na noite de sexta-feira com a realização dos jogos da 7ª e última rodada da fase de classificação do Torneio de Bocha de Casais. A primeira fase teve a participação de 16 duplas formadas por associados do União.

Nesta sexta-feira, dia 24, acontecem os jogos da rodada final. Após os jogos que iniciam às 19h30min, será servido jantar e feita a entrega da premiação aos participantes do torneio.

Por daiane