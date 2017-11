Outros esportes

O União de Arroio Grande, presidido por Rubem Goettens, está com tudo pronto para a realização de mais uma edição da tradicional Sport Fest. O evento esportivo acontece no feriado de quarta-feira, dia 15 de novembro, na sede do clube que está preparado para receber um grande público em função da diversidade de modalidades que o evento apresenta e os jogos da escolinha. O clube projeta servir mais de 300 almoços. Durante o dia acontecem torneios de vôlei, bocha, futebol infantil Pratas da Casa, caminhadas, corrida, chute ao pneu torneio de pênaltis para todas as idades e a presença de brinquedos infláveis. A novidade para este ano será o churrasco de costelão.

Caminhada de grau médio: O evento inicia com a realização de uma caminhada, considerada de grau médio e com previsão de três horas com saída na sede do União às 8 horas com passagem pelo Morro Gaúcho e Morro Leão. Os organizadores destacam as lindas paisagens que podem ser contempladas ao longo do percurso. Informações com Eluise 99878-2065 e com Diana pelo fone 99963-2903.

Corrida Brutus: Outra atração será a corrida brutus numa extensão terá de 10 a 20 quilômetros. As inscrições podem ser feitas pelo valor de R$ 60 com Pedrinho pelo fone 99701-9358. A participação será limitada.

Torneio de Vôlei: Os jogos do torneio de voleibol deverão trazer a movimentação maior para este evento. Um esporte que engloba competição e integração, deverá ter a participação de equipes de Arroio do Meio e de vários outros municípios da região. As inscrições podem ser feitas pelo valor de R$ 90, com Cláudia pelo fone 99749-2098.

Torneio de Bocha: O torneio de bocha que tem início marcado para a noite de terça-feira, dia 14, terá participação limitada para 22 duplas. O valor da inscrição será de R$ 70. Toda a taxa de inscrição será revertida em premiação. O 1º lugar recebe 50%; 2º, 30%; 3º, 20% e o 4º lugar recebe dois fardos de cerveja. As inscrições podem ser feitas pelo fone 99649-6441 com Rodrigo.

Almoço com costelão: Como novidade da Sport Fest deste ano será preparado churrasco de costelão ao estilo campeiro. Os cartões são limitados e podem ser adquiridos pelo valor de R$ 30 por pessoa com Rodrigo pelo fone 99649-6441, Cláudia 99749-2098 e Valmor 99290-4297.

