Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, realizou no domingo os jogos da rodada de ida da fase de quartas de final. A rodada ficou marcada pelo confronto entre Sete de Capitão e o Rui Barbosa que se enfrentaram pela categoria de titulares.

Pela categoria de titulares, jogaram em Capitão, Sete x Rui Barbosa. Cercado por muitas expectativas e com a presença de público, as duas equipes encerraram a partida com um clássico marcador de 1 x 0 para o Sete, gol marcado por Éder cobrando pênalti.

Em Carneiros/Lajeado, o União não tomou conhecimento da Assespe de Venâncio Aires. A partida terminou com vitória do União por 6 x 1. Em Bom Retiro, o Rudibar, que havia eliminado o Sete de São Caetano na fase anterior, ficou no 1 x 1 com o Flor de Maio de Venâncio Aires. Mesmo placar de 1 x 1 foi registrado em Imigrante, onde jogaram Ecas x Palanque.

Pela categoria de aspirantes, jogando em Capitão, o Rui Barbosa voltou a dar show com vitória de 3 x 0 sobre o Gaúcho de Teutônia. Em Carneiros, tivemos clássico de Lajeado entre União Carneiros e Estudiantes de Conventos. A partida terminou como começou: 0 x 0. Em Bom Retiro, o Rudibar foi mais aplicado e venceu por 3 x 1 do Flor de Maio e em Imigrante, Saidera x Palanque empataram em 1 x 1.

Jogos para domingo

Domingo, dia 05, acontecem os jogos da rodada da volta. Pela categoria de titulares, jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de Capitão; em Venâncio Aires, Assespe x União de Carneiros; em Palanque, Palanque x Ecas e em Venâncio Aires, Flor de Maio x Rudibar.

Pela categoria de aspirantes, teremos em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Gaúcho; em Venâncio Aires, União de Carneiros x Estudiantes; em Palanque, Palanque x Saidera de Teutônia e em Venâncio Aires, Flor de Maio x Rudibar. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares iniciam às 16h30min.

Sete joga com vantagem

A rodada de domingo pela fase de quartas de final vai definir as quatro equipes semifinalistas em cada categoria. Na partida de Rui Barbosa, o Sete de Capitão tem um ampla vantagem. Com a vitória que teve na rodada de ida, o Sete joga por um empate. O Rui Barbosa precisa vencer nos 90min para decidir nos pênaltis.

Nos demais jogos a vantagem de jogar por um empate é do União de Carneiros que venceu na rodada de ida. Palanque e Flor de Maio também jogam por um empate por ter melhor retrospecto nas fases anteriores do torneio em relação a seus adversários, Ecas e Rudibar, respectivamente.

Por daiane