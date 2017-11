Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, viveu um domingo de muita adrenalina dentro e fora de campo com a realização de quatro partidas valendo pelas categorias de titulares e aspirantes da rodada de ida da fase semifinal.

Pela categoria de titulares, jogando em seu gramado, o Sete de Capitão preparou uma festa para seus atletas, saudados na entrada em campo com fumaça verde e foguetório. O torcedor agitou: “Vamos, vamos, Sete”, ecoavam vozes na arquibancada mobilizando o grupo, treinado por Sélito Lorenzon, para conseguir uma vitória diante do Flor de Maio de Venâncio Aires.

Em campo a produção deu resultado. Jogando um futebol guerreiro, o Sete venceu por 3 x 1. O placar foi aberto aos 34min com gol do zagueiro Zinho desviando de cabeça uma cobrança de escanteio. Aos 40min, Tadeu sofreu pênalti que resultou na expulsão do atleta do Flor de Maio. Três minutos depois Éder cobrou e fez 2 x 0. Antes de encerrar o primeiro tempo o Flor de Maio fez o seu único gol. No segundo tempo, o Sete ampliou o placar aos 27min através de Tampa cobrando falta.

Na outra partida da categoria, o União de Carneiros, mesmo jogando em seu gramado, ficou no empate em 1 x 1 com o Palanque.

Pela categoria de Aspirantes, jogaram em Capitão, Rui Barbosa e Saidera de Teutônia. Com uma equipe melhor organizada em campo, o Rui Barbosa somou três pontos com vitória de 2 x 0, gols marcados por Jacó Sattler e Felipinho. Nesta categoria, também jogaram em Carneiros, Estudiantes 1 x 2 Rudibar.

Jogos para domingo

Domingo, dia 19, será realizada a rodada da volta da fase semifinal. Pela categoria de titulares jogam em Linha Travessa/Venâncio Aires, Flor de Maio x Sete de Capitão. O Sete joga por um empate para se classificar. O Flor de Maio precisa vencer no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis. Na outra partida da categoria jogam em Palanque, Palanque x União de Carneiros. Nesta partida a vantagem do empate é do Carneiros.

Pela categoria de aspirantes, jogam em Linha Travessa, Rui Barbosa x Saidera, com vantagem do empate para o Rui Barbosa e em Palanque, Rudibar x Estudiantes com vantagem do empate para o Rudibar. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares às 16h30min.

Por daiane