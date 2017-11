Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, definiu na rodada do último domingo as quatro equipes classificadas nas duas categorias para a fase semifinal. O torneio iniciou no mês de julho com a participação de 24 equipes de 15 municípios. O grande duelo nesta rodada foi entre o Rui Barbosa e o Sete de Capitão, que disputaram vaga na categoria de titulares com vitória do Sete na decisão por pênaltis.

Pela categoria de titulares, estava em disputa uma vaga de semifinalista entre as equipes do Rui Barbosa e o Sete de Capitão. O Rui Barbosa que perdeu na rodada de ida em Capitão por 1 x 0, precisava da vitória para levar a disputa para os pênaltis.

Nos minutos iniciais da partida, assistida por um grande público, o Rui Barbosa se apresentou com mais lucidez em campo. Aos poucos o Sete equilibrou as ações, mas foi o Rui Barbosa que chegou mais forte aos 39min quando Diego Marder sofreu pênalti que ele mesmo converteu em gol.

Com placar de 1 x 0 a seu favor, o Rui Barbosa veio para o segundo tempo com cuidados defensivos. O Sete foi mais ousado, com várias conclusões de perigo que encontraram defesa no goleiro Móia.

O placar de 1 x 0 levou a decisão da vaga para os pênaltis, onde o Sete teve mais precisão e garantiu a sua classificação marcando três gols em quatro cobranças. Acertaram seus chutes Tadeu, Marcos e Éder. Boca errou. O Rui Barbosa desperdiçou três cobranças através de Rodolfo, Ninho e Diego Marder.

Nos demais jogos da rodada tivemos em Venâncio Aires, o empate em 1 x 1 entre Assespe x União de Carneiros, resultado que classificou a equipe de Carneiros. Em Palanque, jogaram Palanque x Ecas. A partida terminou com empate em 2 x 2, o suficiente para o Palanque se classificar. Ainda em Venâncio Aires, jogaram Flor de Maio 4 x 0 Rudibar. O resultado classificou o Flor de Maio.

Pela categoria de aspirantes, jogaram em Rui Barbosa, Rui Barbosa 1 x 2 Gaúcho (nos pênaltis ganhou o Rui Barbosa por 3 x 0). Em Venâncio Aires, União de Carneiros e Estudiantes ficaram no empate em 2 x 2, resultado que classificou o Estudiantes. Em Palanque, Palanque 1 x 1 Saidera de Teutônia. Classificada a equipe do Saidera. Também jogaram em Venâncio Aires, Flor de Maio 0 x 0 Rudibar, placar que serviu para classificar o Rudibar.

Rodada semifinal

Para domingo, dia 12, está prevista a rodada de ida pela fase semifinal. Pela categoria de titulares, jogam em Capitão, Sete x Flor de Maio e em Carneiros, União x Palanque.

Pela categoria de Aspirantes, jogam em Capitão, Rui Barbosa x Saidera e em Carneiros, Estudiantes x Rudibar. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares iniciam às 16h30min.

Vantagem

Na fase semifinal a vantagem de jogar por dois empates por ter melhor campanha no campeonato na categoria de titulares é do Sete de Capitão e do União de Carneiros. Na categoria de aspirantes, a vantagem de dois empates é do Estudiantes e do Saidera. Nas partidas onde tiver um vencedor em uma das partidas, a decisão vai direto para os pênaltis.

Por daiane