A semana que marca o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, começou e vai acabar produtiva para a comunidade do Morro São Roque, em especial para a jovem Alice Aparecida da Silva, 22, e demais famílias envolvidas no projeto Sementes Crioulas, Sementes da Vida.

Na manhã da segunda-feira (20), o prefeito de Arroio do Meio Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes, subprefeito de Palmas Adriano Lisboa e presidente da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Paulo Steiner, estiveram na comunidade, onde conversaram com moradores que iniciavam suas atividades da semana. Na propriedade de Alice, conferiram a terraplenagem recentemente executada pela Secretaria Municipal da Agricultura, onde serão instaladas estufas para cultivo de frutas e hortaliças, num projeto de incentivo à agricultura familiar, geração de emprego e renda.

Para o próximo sábado, 25, está previsto um mutirão de jovens para a construção das estufas. Alice mantém a propriedade com o marido Cristiano, que trabalha numa olaria, e os dois filhos, o pequeno Alex de um ano e três meses e Gabriel, de cinco anos, que frequenta a Escola Municipal Itororó em turno integral. Além deste projeto, a Igreja Católica vem realizando um trabalho contínuo na comunidade, de resgate, organização e consciência, sob comando do padre Alfonso.

