Agricultura

Neste sábado haverá mais uma feira do peixe vivo. Desta vez será na propriedade da família de Delmar Kappler, em Picada Arroio do Meio, com início às 8h.

Serão oferecidos peixes das espécies carpas húngara, cabeça grande, capim e prateada.

A atividade é uma promoção da família piscicultora, Secretaria Municipal de Agricultura de Arroio do Meio e Emater. Os organizadores pedem para que os consumidores levem embalagem para acondicionar os peixes. Haverá serviço de limpeza.

Produtos coloniais

Além de peixe, os consumidores também poderão adquirir produtos coloniais como alface, beterraba, morango orgânico. Haverá ainda peixe frito e suco para saborear no local.

Por daiane