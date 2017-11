Futebol Amador

O Campeonato Regional de Futebol – Copa Certel/Sicredi, viveu mais um domingo de futebol intenso com os jogos da rodada da volta da fase semifinal que definiu os finalistas nas categorias de titulares e aspirantes. Os resultados desta rodada trouxeram alegria para um lado e tristeza para o outro.

Pela categoria de titulares, o Sete de Capitão jogou em Linha Travessa/Venâncio Aires, onde decidiu vaga de finalista com o Flor de Maio. Como havia vencido na rodada de ida por 3 x 1, o Sete tinha vantagem de jogar por um empate. Disputada em clima de pressão e mesmo apresentando sinais de perturbação, o Sete conseguiu manter o resultado favorável até o último minuto do primeiro tempo quando o Flor de Maio fez 1 x 0.

A grande preocupação começou no lance do gol do Flor de Maio, quando o goleiro Ademir foi atingido na cabeça, perdendo parcialmente os sentidos. Ansiosos por uma recuperação no intervalo, o que acabou não se confirmando, o Sete colocou em campo o goleiro Alemão.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo o Flor de Maio marcou seu segundo gol. Mesmo assim a partida não estava definida. O Sete ainda veio a atacar e teve um gol anulado aos 39min. O terceiro gol do Flor de Maio aconteceu nos descontos.

Diante dos resultados, a decisão da vaga de finalista foi para os pênaltis. Motivado e embalado pela sua torcida, o Flor de Maio levou vantagem ao vencer por 5 x 3. O Sete converteu com Tadeu, Tampa e Secão. Paraguai teve sua cobrança defendida.

Na decisão da outra vaga, não muito distante de Linha Travessa, jogando em seu gramado o Palanque ganhou de 1 x 0 diante do União de Carneiros.

Pela categoria de aspirantes, a estrela do Rui Barbosa brilhou mais forte. Jogando em Linha Travessa, o Rui Barbosa tinha pela frente a equipe do Saidera de Teutônia. Com vantagem do empate por ter vencido na rodada de ida, o Rui Barbosa passou sufoco. A equipe mantinha o placar de 0 x 0 nos minutos finais da partida quando sofreu gol do Saidera que levou a decisão para os pênaltis.

Mesmo com a adrenalina em ponto máximo, o grupo do Rui Barbosa alcançou o objetivo de ser finalista. Nos pênaltis empatou em 4 x 4 na série de cinco cobranças. Nos chutes intercalados o Rui Barbosa levou vantagem na primeira cobrança, determinando vitória de 5 x 4.

A outra vaga de finalista ficou com o Rudibar de Bom Retiro que eliminou a equipe do Estudiantes de Conventos.

Decisão começa domingo

A decisão do Regional da Aslivata de 2017 começa domingo, dia 26. Com duas equipes de Venâncio Aires na categoria de titulares, Flor de Maio e Palanque, o palco da primeira partida da final não tinha um local definido até na metade da manhã desta quinta-feira. Com o mando do Flor de Maio, o local da decisão deverá ser o Estádio do Guarani de Venâncio Aires ou no próprio campo do Flor de Maio.

Na preliminar acontece a decisão da categoria de aspirantes entre o Rui Barbosa e o Rudibar de Bom Retiro. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14h30min e da categoria de titulares às 16h30min.

Por daiane