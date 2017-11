Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 29, os jogos da 2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro. Os três jogos desta rodada foram realizados no campo do Cairu. O torneio conta com a participação do Cairu, Travesseirense, SER Juventude, Picada Essig e São João “A” e São João “B”.

A rodada teve na parte da manhã o clássico da Sede entre SER Juventude x Travesseirense. Vitória da SER Juventude por 3 x 1 com gols de Guilherme, Pepe e William Mocellin, para a SER Juventude e Damian, para o Travesseirense.

Na parte da tarde foram realizadas mais duas partidas. Na primeira o São João “A” venceu por 2 x 0 da SER Picada Essig, com gols de Vanderlei Stefani. Na última partida da tarde jogaram Cairu x São João “B” com vitória do cairu por 2 x 0 com gols de Alex Neitzke e Mauro Weizenmann.

Rodada no Travesseirense

O torneio continua domingo, dia 05, com rodada no campo do Clube Esportivo Travesseirense. A rodada inicia às 10 horas, quando jogam São João “A” x São João “B”; às 15 horas, teremos SER Juventude x Cairu e às 17 horas, Travesseirense x Picada Essig.

Por daiane