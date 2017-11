Educação

Um turno semanal de acompanhamento pedagógico para alunos dos Anos Iniciais, com reforço em Língua Portuguesa e Matemática. Esta é a novidade do Programa Novo Mais Educação em Arroio do Meio, ampliado este ano para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) João Beda Körbes (Aimoré), Duque de Caxias (Arroio Grande), Afonso Celso (Picada Arroio do Meio) e Professor Arlindo Back (Forqueta), contemplando mais de 130 alunos nesta etapa.

Essa semana o prefeito Klaus Werner Schnack e a Secretária de Educação e Cultura, Mara Betina Forneck, acompanhada de sua equipe, visitaram a oficina de acompanhamento pedagógico oferecida no turno oposto aos alunos do 2º ano da Emef João Beda Körbes, do bairro Aimoré. A escola atende 400 alunos no total, sendo 84, do 2º ao 5º ano, dentro desta proposta.

Na ocasião, a diretora Andréa Cristine Haupt, a vice Ana Maria Neitzke e a mediadora da turma relataram o avanço de alguns alunos em sala de aula, a partir da oportunidade de reforço no contraturno. “Pais e alunos acolheram a proposta do Novo Mais Educação de forma muito positiva, vendo no Programa uma grande oportunidade de aprimorar os conhecimentos de seus filhos. Os alunos participantes do programa estão tendo bons resultados e significativas melhoras em seu rendimento e os professores percebem significativas mudanças no desenvolvimento cognitivo dos alunos e todos participam com empenho e entusiasmo das atividades”, relata a diretora Andréa.

“A demanda foi solicitada e gradativamente está sendo atendida com o Novo Mais Educação no reforço do aprendizado dos alunos. O próximo passo é preparar a infraestrutura para avançar no atendimento das famílias”, afirma o prefeito Schnack.

Das 13 Escolas Municipais, 12 oferecem o Programa Novo Mais Educação, atendendo 500 alunos do 1º ao 5º ano. Destas, oito oferecem atendimento diário, com oficinas, refeições e acompanhamento pedagógico, e quatro oferecem acompanhamento pedagógico com um encontro semanal para reforço nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O objetivo é reforçar as aprendizagens e possibilitar que os alunos consigam acompanhar os objetivos de aprendizagem previstos para o ano em que estão matriculados.

O programa foi implantado no município em 2011, de forma pioneira na Região, e gradativamente vem sendo ampliado. O Novo Mais Educação é financiado por recursos federais, somado à contrapartida do município, com apoio dos Círculos de Pais e Mestres (CPMs) e das comunidades, que cedem espaços para realização das oficinas.

Por daiane