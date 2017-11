Agricultura

A Administração Municipal de Capitão realizou no mês passado o pagamento de mais uma etapa do bônus para os produtores rurais. Nesta etapa foram beneficiados 64 produtores que receberam o valor total de pouco mais de R$ 56,3 mil. Durante o ano de 2017 foram pagos sete grupos que beneficiaram 457 produtores com o valor total de R$ 513,5 mil. O programa vem ao encontro do setor primário responsável por 90% do retorno de ICMS.

Por daiane