Política

Na noite de sexta-feira, dia 10, o pré-candidato ao Governo no RS, Luís Carlos Heinze, prestigiou o encontro do diretório do PP em Arroio do Meio. O evento ocorreu no salão comunitário da Barra do Forqueta e reuniu líderes locais e regionais, filiados, militantes e simpatizantes.

Seu nome surgiu após a decisão da senadora Ana Amélia Lemos de não concorrer ao Piratini e optar pela busca da reeleição ao Senado Federal. A candidatura própria foi definida após amplo diálogo com deputadas estaduais e federais do PP/RS e 24 regionais, e entrevistas com representantes de poderes Legislativo e Executivo municipais, com mais 92,7% de aceitação entre correligionários.

Agora Heinze busca apoio do DEM, PTB, PSB e PRB, além da aproximação com o PSDB. O partido já abriu mão dos cargos que tinha no atual governo, no qual comandava as pastas dos Transportes, com Pedro Westphalen e Agricultura, com Ernani Polo. “Vamos começar ouvindo e reforçar o projeto apresentado pela Ana Amélia Lemos”.

Natural de Candelária, Heinze é empresário e técnico bem-sucedido no agronegócio, ex-prefeito de São Borja e eleito deputado federal em cinco mandatos, sendo em quatro o mais votado do partido e na eleição de 2014 o mais bem votado do RS. Acredita que o partido pode voltar ao governo do RS com o apoio de 144 prefeitos, 101 vices, 1140 vereadores, Movimento das Mulheres e Juventude Progressista, e a promessa de deixar legados semelhantes ao de Jair Soares e governos militares na infraestrutura e desenvolvimento econômico. “Somente a iniciativa privada vai impulsionar o RS. Nosso povo brilha país afora e precisamos levantar sua autoestima”, atribui.

Uma das medidas para reverter a crise financeira é renegociar com ênfase os recursos bloqueados da Lei Kandir, investir em modais viários abandonados como as ferroviais e hidrovias, para baratear o custo de transporte, e se inspirar em iniciativas de bons governos municipais, como o de Gramado, e iniciativa privada, como Sicredi e cooperativas, “temos vários exemplos do RS que dão certo, inclusive fora daqui”.

Politicamente a missão do partido é reeleger e ampliar a bancada na Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Pela primeira vez em Arroio do Meio, salientou a importância das pessoas de bem participarem da política, pois indiretamente são os próprios cidadãos que pagam a conta de campanhas intencionadas apenas no poder, o que pode ser confirmado com o engessamento administrativo.

No Congresso, Heinze tem votado pela reforma da Lei Trabalhista, defasada há 40 anos, e por medidas contra crises no agronegócio, pois é o setor que impulsiona a economia. “Me acho com capacidade, pois fiz na vida pessoal e pública, por meio de muito estudo e trabalho. Fui feito para desafios, vamos chegar ao segundo turno”, declarou. Quanto a ter seu nome envolvido nas investigações da Lava Jato, foi claro: “disponibilizei imediatamente meu sigilo telefônico e bancário. Durante mais de 900 dias procurei diferentes instâncias judiciais e investigativas, diversas vezes, fazendo questão de provar minha inocência”, explica.

Demais pronunciamentos

Na solenidade, o presidente da executiva municipal José Elton Lorscheiter, o Pantera, agradeceu a presença massiva do público, apesar de eventos paralelos, como o Rodeio Estadual e Final do Campeonato de Futsal, e definiu o encontro como determinante para as metas eleitorais de 2018 e 2020. “Evidencia que a chapa saiu fortalecida da derrota. Vamos à luta, denunciar irregularidades e marcar audiências para discutir assuntos de urgência como a Segurança Pública”, contagiou.

O subcoordenador do PP Regional, Danilo Bruxel, agradeceu a presença do prefeito de Forquetinha, Paulo Grunewald, e elogiou o nível da V Forquetinha Expofest, considerando o orçamento do município, e se disse orgulhoso pela união do partido.

Grunewald revelou que quatro das cinco gestões desde a emancipação de Forquetinha foram do PP, e que a linha de trabalho é caseira. A vereadora Clarice Groders falou da representatividade feminina da Câmara de Forquetinha, e do importante papel do partido em valorizar jovens e mulheres.

A presidente da Mulher Progressista de Arroio do Meio, Juliana Gasparotto, abordou a necessidade da política para a cidadania e da participação feminina nas questões públicas, uma vez que mais de 50% da população são mulheres. “Só com um trabalho coletivo vamos contribuir para mudar hábitos e superar a crise”.

O presidente da Juventude Progressista, Juninho Rheinheimer, falou da emoção de ter se filiado ao partido no dia 11 de novembro de 2011, e do trabalho para fortalecer o grupo de jovens.

O presidente de honra do PP, Roque Kerbes, cumprimentou Pantera pelo belo trabalho à frente do diretório, resgatou o legado de Danilo Bruxel para a economia municipal e se disse inconformado com a derrota, tanto em âmbito local como estadual, considerando o bom grupo de trabalho. “O Heinze é o melhor que podemos ter, vamos votar nesse alemão simples e também ganhar em 2020”,

A assessora parlamentar Méri Schmidt Bombardelli, agradeceu o convite da Administração de Forquetinha para fazer parte da gestão, e lamentou o fato de Arroio do Meio estar perdendo a identidade política administrativa. Comparando inciativas entre os dois municípios, denunciou práticas de má fé com a execução de projetos com emendas de outros partidos. “Precisamos acreditar e abraçar nossos candidatos, temos pessoas mais qualificadas”.

O vereador Vanderlei Majolo falou do bloqueio generalizado da atual Administração no diálogo de projetos com oposicionistas. “Estamos nos munindo com uma série de pedidos e documentos. Infelizmente parte da sociedade também está mal-acostumada. Arroio do Meio precisa de um governo do PP e PDT novamente”,

O assessor parlamentar de Jerônimo Goergen, Gustavo Kasper, qualificou as boas votações de Heinze, uma vez que ele não é da região metropolitana. Elogiou a condução e esforço de Pantera na presidência, e do bom desempenho das administrações do PP em municípios vizinhos. Agradeceu o apoio da militância nas eleições de 2016, destacando o crescimento do número de filiações nos últimos 12 meses. “Em Arroio do Meio os vereadores dão exemplo de fiscalização e oposição qualificada. Nosso povo precisa de políticos de credibilidade, Arroio do Meio Pode Mais”.

O chefe de Comunicação da Superintendência Regional do Trabalho, Waldir Luiz Silveira deixou claro que mudanças começam pela casa. “Os maiores derrotados são aqueles que nem participam do combate”, e enalteceu o bom desempenho do Ministro Ronaldo Nogueira na Reforma Trabalhista, importante para a classe patronal e trabalhadores.

O vereador Roque Haas também se disse orgulhoso do seu quinto mandato em defesa dos agricultores e ao lado de líderes como o ex-prefeito Danilo Bruxel, apoio de deputados comprometidos. Haas e o assessor parlamentar Jatir Scheffer valorizaram o trabalho dos deputados Afonso Hamm e Renato Molling, que honram os eleitores em seus posicionamentos no Congresso contra a corrupção.

Por daiane