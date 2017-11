Outros esportes

O piloto Victor Weizenmann, 08 anos, sagrou-se Campeão Gaúcho de Velocross – categoria de motos de 50cc, no domingo, dia 05, durante a realização da última etapa do Campeonato Gaúcho de Velocross realizado na cidade de Marau. O campeonato que realizou a abertura da temporada em Arroio do Meio, tem suas provas supervisionadas pela Federação Gaúcha de Motovelocidade.

Victor, que integra o Grupo Alto Giros, é filho de Volmir Weizenmann, residentes em Forqueta Baixa. Ao todo o certame teve sete etapas com provas em Arroio do Meio, Dona Francisca, Herval Grande, Tapejara, Tupanciretã, Dom Pedrito e Marau. Em seis destas etapas, Victor ficou em 1º lugar e em uma em 2º lugar. Segundo o pai Volmir, a família percorreu mais de 4.000 quilômetros para participar das provas.

O competidor, que ainda tem em aberto duas competições este ano, onde pode receber premiação de destaque, faz questão de agradecer o apoio recebido de amigos e familiares e do grupo de patrocinadores formado pela Decorpedras Mármores e Granitos, Construtora 2 Guris, Dant Acabamentos e Material de Construção, Juliano Instalação e Manutenção Hidráulica e Comercial Elétrica Bela Vista.

Por daiane