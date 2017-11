Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 28, a rodada com os jogos da volta da fase semifinal do 34º Campeonato de Bocha para Veteranos – Taça Supermercado Marel.

Pela 1ª Divisão, jogaram no Glória, Glória 4 x 4 Passo do Corvo e em Palmas, São José 4 x 0 Forquetense. Classificaram-se para a final o São José e o Passo do Corvo pela diferença de bolas.

Pela 2ª Divisão tivemos Amigos 6 x 0 União, em Picada Arroio do Meio e Brasil 5 x 1 Dona Rita “B”, em Bicudo. As vagas de finalista ficaram com o Brasil e o Amigos.

Duas decisões: A decisão dos dois títulos começa sábado, dia 04, quando jogam pela 2ª Divisão Brasil x Amigos. A partida da ida acontece nas canchas do Brasil.

Pela 1ª Divisão, a decisão do título começa no dia 11, quando jogam no Passo do Corvo, Passo x São José. A partida final será disputada no sábado seguinte em Palmas.

Por daiane