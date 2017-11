Bocha

O Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na sexta-feira, dia 17, a partida da final do campeonato entre as equipes do Palmense e Glória. A última partida foi realizada em Palmas, onde o Palmense venceu por 2 x 0. Como já havia vencido na rodada de ida por 2 x 1, o Palmense sagrou-se campeão da competição.

O torneio teve a participação do Palmense, Brasil de Bicudo, Rui Barbosa, Dona Rita, Bar Marel, Glória e Bar do Emílio. Na primeira fase as equipes jogaram todas contra todas em turno e returno classificando as quatro primeiras que disputaram os jogos semifinais e finais.

Premiação

A organização do torneio comunica que a festa de encerramento do torneio acontece na noite desta sexta-feira, dia 24, no Ginásio Ade Sport Center, onde será servido jantar às 21 horas seguido da entrega da premiação aos melhores classificados e destaques do torneio. Como preliminar acontece partida de futsal reunindo Loja Bruxellas x Disim Automação.

