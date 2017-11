Obras

Visando a segurança de pedestres e motoristas que utilizam a estrada geral de Picada Arroio do Meio, a secretaria de Obras trabalha essa semana na reconstrução da encosta, com barreira de contenção e alargamento da estrada lindeira ao arroio de mesmo nome, no trecho próximo ao cemitério e Igreja da localidade. A intervenção foi necessária para conter a erosão e o estreitamento que o arroio estava provocando na estrada, gerando possível perigo aos usuários.

De acordo com a equipe da Secretaria, serão utilizadas cerca de 50 cargas de pedras de grande porte no local para reforçar a estrutura, finalizada com terra e saibro. A eficácia da medida será observada nos próximos registros de chuvas fortes e enxurrada que venham a afetar o local.

Por daiane