Obras

A Administração Municipal de Arroio do Meio iniciou na última semana a obra de revitalização e modernização da Sede Esportiva do bairro Navegantes. A reestruturação inclui a instalação de novos pilares e cobertura de estrutura metálica com telhas aluzinco, recuperação do forro da copa e da cozinha com PVC, construção de novas churrasqueiras revestidas com tijolos refratários e instalação elétrica.

O investimento é de R$ 65 mil, provenientes de recursos próprios do município. A nova estrutura ainda inclui a elevação da altura do telhado para 3,20 metros, visando ampliar o conforto térmico e a ventilação do espaço. A obra é executada pela empresa Nelsi Maria Brusch Eireli e deve ser concluída até o final do ano, beneficiando em especial as comunidades do Navegantes e da Tiradentes, assim como esportistas de todo o município que utilizam o local.

Segundo o ecônomo da sede, Rubem Scheid, “as melhorias são esperadas a bastante tempo e agora vão ficar muito melhor que o esperado”, comemora. Para o prefeito Klaus Werner Schnack, “o prédio necessita investimento para garantir segurança e conforto à comunidade no seu espaço de esporte e lazer, atraindo as famílias e visitantes para um espaço público bem cuidado”, conclui. No último dia 10 também foi dado o termo de início da ampliação da sede do Bola Cheia, no Loteamento Antares, bairro Bela Vista.

Por daiane