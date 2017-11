Geral

A Administração Municipal de Pouso Novo realizou na quarta-feira, dia 1º de novembro, a inauguração de um auditório com a denominação de João de Souza Leite, considerado primeiro morador de Pouso Novo. O projeto foi instalado na sala onde funcionava a Biblioteca Pública Municipal, na parte superior do antigo Centro Administrativo.

A instalação aconteceu através de uma parceria entre o município que realizou a reforma da sala e a Unidade de Atendimento do Sicredi – Regional Botucaraí, que aplicou recursos que dispõem de um Fundo de Filantropia. O ambiente, que vai servir para realizar reuniões, palestras e cursos, está equipado com mesas, cadeiras, sistema de som e datashow.

A inauguração, que foi marcada com o corte de uma fita junto a uma placa comemorativa instalada no prédio, foi acompanhada pelo prefeito Aloisio Brock; vice, Liane Nardino; presidente da Câmara, Ademir Ferrari; gerente da Unidade do Sicredi, Josiani Bianchini, secretários municipais e vereadores.

Por daiane