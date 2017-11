Futebol Amador

A Liga Travesseirense de Futebol Amador – Litrafa, realizou no domingo, dia 19, no campo da SER Juventude, os jogos da 5ª e última rodada da fase de classificação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa 25 Anos de Travesseiro.

Nesta rodada se enfrentaram na parte da manhã Cairu 0 x 1 Picada Essig. O gol foi de Laerte. Na parte da tarde jogaram Travesseirense 1 x 2 São João “A”. Gols de Emerson e Chrystian, para o São João e Gordo para o Travesseirense. A rodada ainda teve SER Juventude 1 x 0 São João “B”.

Classificação - Encerrada a fase classificatória, o Cairu tem 12p, São João “A” 10p, SER Juventude e Picada Essig 08p, Travesseirense 04p e São João “B” zero ponto.

Semifinais - Domingo, dia 26, inicia a fase semifinal com a disputa de duas partidas com início às 16 horas. Na rodada de ida jogam em Picada Essig, Picada Essig x Cairu e na Sede, jogam SER Juventude x São João “A”.

Por daiane