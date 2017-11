Geral

A noite do sábado, dia 11, será dedicada às famílias na Igreja Matriz de Arroio do Meio. Por iniciativa dos grupos de jovens da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, será realizada a II Noite das Famílias, com o objetivo de fortalecer e cuidar desta que é a célula primordial da sociedade. Todas as famílias, independente do credo religioso são convidadas a participar.

Com o tema Honrar Pai e Mãe, a programação inicia às 19h com missa. Na liturgia a solenidade da Sagrada Família, que é a temática do quarto mandamento da Lei de Deus – honrar pai e mãe. No momento da homilia um casal dará seu testemunho sobre o ser pai e ser mãe, inclusive na morte de um filho. A ideia é, segundo o padre Felipe Bernardon, mostrar o quanto é importante a figura do pai e da mãe numa família. “Nenhuma vida existe sem um pai e uma mãe”, salienta.

Depois da comunhão, alunos da Escola Guararapes e do Colégio Bom Jesus, educandários convidados pelos grupos de jovens, vão socializar práticas de integração entre escola e família. O objetivo da noite também é unir as famílias, a escola e a igreja para evangelizar as famílias no sentido de que estas vivam os mandamentos, a palavra de Deus.

Cada participante é convidado a levar uma fotografia de sua família. Ao final da missa haverá a consagração das famílias à Nossa Senhora Aparecida, já que 2017 é o ano mariano, que se comemora os 300 anos da aparição da santa. O padre Felipe explica que a consagração visa tornar a família um lugar sagrado, habitado por Deus. “A família é um santuário da vida, da oração. A família é um projeto divino. Deus também quis que seu filho tivesse uma família e é Ele que une os pais com os filhos”, afirma.

Ao final da missa haverá cantos com a presença de talentos locais.

Por daiane