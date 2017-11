Agricultura

Teve início na quarta-feira, 1º de novembro, a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa. De acordo com o calendário nacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de vacinação de bovinos e bubalinos a imunização se estenderá até 30 de novembro. No Rio Grande do Sul a segunda dose deve ser aplicada apenas em bovinos e/ou búfalos de até 24 meses.

Na primeira etapa de vacinação deste ano, realizada a partir de maio, a cobertura vacinal atingiu 98,28% do rebanho. De 195,4 milhões de cabeças, foram vacinados 192,1 milhões.

A dose da vacina é de 5 ml, independente do peso, e a temperatura de conservação do produto pode variar entre 2°C a 8°C, não podendo ser congelado. A dose é aplicada na tábua do pescoço dos bovinos e búfalos, de forma subcutânea ou intramuscular.

A nota da compra da vacina antiaftosa deve ser apresentada na inspetoria veterinária até o dia 7 de dezembro.

Por daiane