Geral

A CDL de Arroio do Meio realiza no dia 29 mais uma edição do Café.Com, no Bistrô Dália. Nesta haverá assembleia com prestação de contas da atual diretoria e eleição da diretoria para o triênio 2018/2020. A assembleia inicia às 7h30min em primeira chamada e às 8h em segunda e última chamada. Para a eleição há apenas uma chapa inscrita, liderada pela lojista Leonísia Kunzler, da LS Confecções. Podem votar todos os associados que estiverem em dia com as mensalidades. Leonísia vai substituir Lair Fritzen que assumiu a entidade em 2015 e a preside até 31 de dezembro próximo.

A presença dos associados no Café.Com deve ser confirmada até o dia 28, pelo fone: 3716-1892.

Cargo/Nome

Presidente: Leonísia Kunzler

1º vice-presidente: Tiago D’ávila Neumann

2º vice-presidente: Carla Cristina Teloken

1º diretor tesoureiro: Elton de Andrade

2º diretor tesoureiro: Lair José Fritzen

1º secretário: Ana Paula Schmitt Rockenbach

2º secretário: Cláudia da Silveira Rohr

Diretor de SPC e produtos e serviços: Frederico de Amorim Carvalho

Conselho fiscal: Adaiane de Santi

Conselho fiscal: Jovana Huppes

Conselho fiscal: Vanisa Werner Jung

Suplente conselho fiscal: Anelise Gerhardt

Suplente conselho fiscal: Vivian Cristina Horst

Conselho consultivo: João Carlos Fuhr

Conselho consultivo: Valmor Krein

Conselho consultivo: Marisa Gerhardt

Diretora de eventos: Karine Kremer Tieze

Diretora de eventos: Juliane Meyer

Diretora de eventos: Natália Schwarzer

Diretor de eventos: Luis Andre Weizenmann

Por daiane