Na próxima quarta-feira, dia 29, às 7h30min em primeira chamada e às 8h em segunda e última chamada no Bistrô da Dália, a CDL de Arroio do Meio realiza Assembleia Geral Ordinária com eleição da nova diretoria gestão 2018/2020. A diretoria eleita será empossada no mesmo dia após a eleição.

As confirmações para participar do Café.com devem ser feitas na CDL ou pelo fone 3716-1892 até o dia 28, terça-feira.

As inscrições para concorrer à eleição encerraram no dia 9, com apenas uma chapa inscrita, que apresenta como candidata a presidente a lojista Leonísia Kunzler e demais membros conforme segue: 1º vice-presidente: Tiago D’ávila Neumann. 2º vice-presidente: Carla Cristina Teloken. 1º diretor tesoureiro: Elton de Andrade. 2º diretor-tesoureiro: Lair José Fritzen. 1º secretário: Ana Paula Schmitt Rockenbach. 2º secretário: Cláudia Da Silveira Rohr. Diretor de SPC e Produtos e Serviços: Frederico de Amorim Carvalho. Conselho Fiscal: Adaiane de Santi, Jovana Huppes e Vanisa Werner Jung. Suplentes do Conselho Fiscal: Anelise Gerhardt e Vivian Cristina Horst. Conselho Consultivo: João Carlos Fuhr, Valmor Krein e Marisa Gerhardt. Diretores de Eventos: Karine Kremer Tieze, Juliane Meyer, Natália Schwarzer e Luis Andre Weizenmann.

Por daiane