Diariamente o Departamento Municipal de Serviços Urbanos de Arroio do Meio se divide em frentes de trabalho que realizam atividades de manutenção, limpeza e organização dos bairros e Centro do município. As melhorias incluem limpeza de ruas e calçadas de passeio, recolhimento de móveis usados, galhos verdes e lixo seco no interior, roçadas, jardinagem, manutenção de prédios públicos, escolas, áreas de lazer e trevos, consertos em bueiros, bocas de lobo, pontes, calçamentos e iluminação pública, manutenção do cemitério público, entre outros.

Entre as diversas atividades também está incluída a limpeza e manutenção da Praça Flores da Cunha, Rua de Eventos e entorno, especialmente em ocasiões de programações festivas, como essa semana, quando as igrejas evangélicas promoveram evento alusivo aos 500 anos da Reforma Luterana – 31 de outubro. Para o evento realizado à noite, com solenidade, apresentações e shows musicais, a equipe de servidores públicos iniciou as atividades às 6h do feriado, com montagem de palco, instalação de bancos e limpeza do entorno. Recentemente este trabalho também foi dedicado ao projeto Artemix, incluindo limpeza e manutenção dos banheiros e lixeiras durante o evento. Com a chegada das programações festivas de aniversário do município e Natal, o trabalho do departamento se intensifica no preparo dos espaços públicos para os momentos de lazer da comunidade.

Nos últimos dias os serviços também foram intensificados no Cemitério Público Municipal, em virtude do Dia de Finados. De acordo com o coordenador do departamento, Airton Schmitt, os serviços são rotineiros e frequentes. “Nos dedicamos para manter tudo em dia, tanto nos serviços de rotina quanto nos momentos de lazer da comunidade, porque sabemos que isso reflete diretamente no bem-estar do cidadão e na organização e embelezamento do nosso município”, afirma.

