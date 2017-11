Futebol Amador

A Associação Pituca está anunciando o início do Campeonato de Minifutebol – Copa Pituca Sicredi/Kalber Serigrafia, para o dia 05 janeiro nas categorias Livre e Veteranos (limite de 35 anos completos em 2018). Os jogos acontecem nas terças e sextas-feiras à noite. As fichas de inscrição podem ser retiradas na Loja Bruxellas a partir do dia 27 de novembro. No dia 13 de dezembro, às 20h30min, haverá reunião com os representantes das equipes.

Na categoria Livre o valor da inscrição será de R$ 650 e na categoria Veteranos de R$ 550 por equipe. O valor da caução nas duas categorias será de R$ 1 mil. Os organizadores comunicam que haverá premiação extra por rodada para uma equipe com 3 kgs de galeto temperado mais um pacote de carvão para fazer a festa no Pituca. Além disto haverá direito a quatro cartões para o almoço de entrega de prêmios no final do campeonato.

Por daiane