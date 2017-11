Futsal

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Arroio do Meio realiza na noite desta sexta-feira, dia 10, a rodada com jogos finais do 8º Campeonato Municipal de Futsal. O certame que integra os festejos dos 83 Anos de Arroio do Meio, teve jogos nas categorias Força Livre Masculino, Feminino e Veteranos, totalizando 23 equipes com envolvimento de mais de 300 atletas.

A rodada acontece no Salão Paroquial com início às 19h15min, quando jogam em disputa do 3º e 4º lugar da Força Livre Masculino, as equipes do Só Fumaça/Só Barulho x Meia Boka/Glória. Às 20h15min será realizado cerimonial, seguido da partida entre Virakopus x Bola na Trave, valendo título da categoria Feminino. Às 21h30min, acontece a partida final da categoria Veteranos reunindo as equipes do Mezzo x SER Massa/Centro de Lazer Arroio Grande. A rodada fecha às 22h30min com a decisão da Força Livre Masculino entre Contra Ordem x Só Ceva. Ao final dos jogos acontece a entrega da premiação e som para completar a festa.

Por daiane