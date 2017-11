Bocha

O Campeonato de Bocha Noturno de Arroio do Meio realizou na sexta-feira, dia 27, dois jogos pela rodada de ida da fase semifinal. Nesta rodada se enfrentaram em Bicudo, Brasil 1 x 2 Palmense e em Dona Rita, Dona Rita 1 x 2 Glória.

Nesta sexta-feira, dia 03, teremos a rodada da volta quando jogam em Palmas, Palmense x Brasil e no Glória, Glória x Dona Rita. Os jogos iniciam às 20 horas com 15min de tolerância, com árbitro indicado pelos organizadores. Cada partida é disputada com um jogo de duplas e dois jogos de trios. No final desta fase serão conhecidos os dois finalistas da competição.

Por daiane